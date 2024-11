SAÚDE

Brasil recupera certificado de livre do sarampo após cinco anos

Recertificação foi entregue pela Organização Pan-Americana de Saúde; país não tem casos desde 2022

O Brasil não registra ocorrências de transmissão local de sarampo desde junho de 2022, quando foi confirmado o último caso, no Estado do Amapá. Em 2024, apenas dois casos da doença foram detectados no País, um no Rio de Janeiro e outro no Rio Grande do Sul, ambos envolvendo pessoas que contraíram o vírus fora do território nacional e sem gerar transmissão secundária.