Brasileiro desaparece na Suíça e dispara: 'Acho que caímos em uma cilada'

O empresário Márcio Rodrigues, de 44 anos, está desaparecido na Suíça após viajar para Zurique no dia 7 de novembro. Ele se deslocou do Brasil para o país europeu afim resolver negócios do trabalho.



A esposa do empresário, Ana Lúcia da Silva, disse que o marido chegou a mandar vídeos e fotos para ela ainda no aeroporto, mas parou de responder e não foi mais localizado, estando há mais de um mês sem notícias.



Conforme conversa entre Ana e o G1, o empresário precisava estar na Suíça para assinar documentos de um investimento que fez pela internet, mas o encontro seria com um grupo de pessoas da suposta empresa.