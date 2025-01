POLÍTICA INTERNACIONAL

Brasileiro que morou 35 anos nos EUA volta ao Brasil após ser deportado na era Trump

Ele é um dos 158 passageiros do voo que chegou ao Brasil nesta sexta-feira (24)

Sinval de Oliveira é um dos deportados dos Estados Unidos que desembarcaram no Brasil em um voo que trouxe 158 passageiros, incluindo 88 brasileiros, algemados e acorrentados. Ele conta que foi deportado após morar mais de 35 anos no país. >

O voo com os deportados estava previsto para pousar no Aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte (MG). A aeronave parou para reabastecer no Aeroporto Internacional de Manaus (AM), no entanto, problemas técnicos impediram que o voo seguisse viagem até Minas Gerais. >