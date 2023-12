Brasileiro sub-20 abre temporada 2024 do futebol feminino

A temporada 2024 do futebol feminino do Brasil já tem data para começar. A bola começa a rolar no dia 7 de fevereiro, com a disputa do Brasileiro sub-20, informou a Confederação Brasileira de Futebol na última sexta-feira (22).



O torneio de base, que abrirá a temporada, será disputado até o dia 24 de julho. Já a primeira equipe a levantar um troféu na temporada será conhecida no dia 18 de fevereiro, quando será disputada a final da Supercopa Feminina. A competição terá início no dia 11 de fevereiro.