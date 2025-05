VIOLÊNCIA

Homem encontrado morto em Ondina teria sido vítima do tribunal do crime: 'Só bateram na cabeça'

Judson Santos, 32 anos, foi localizado em uma área de mata com

O homem que foi espancado e morto na região do Alto de Ondina , em Salvador, teria sido assassinado pelo tribunal do crime - grupo de integrantes de facção que promovem punições. Judson Santos, 32, que teve o corpo localizado no início da tarde desta quinta-feira (22), era suspeito de invadir casas para furtar objetos, segundo moradores. >

O homem era autônomo e atualmente trabalhava como pintor em uma obra. Nesta manhã, Judson foi visto carregando um balde de tinta. Familiares contam que ele estava a caminho do mercado quando foi abordado por cinco homens. O grupo levou Judson até a área de mata, próximo ao Jardim Zoológico. Marcas de sangue indicam que ele foi espancado no caminho. >

Quando souberam por populares que Judson havia sido sequestrado, familiares iniciaram a busca pelo homem. A vítima foi encontrada deitada, com as pernas para cima e com ferimentos na região da cabeça. "A gente acredita que tenha sido o tribunal do crime porque estavam dizendo que ele tinha invadido casas e roubado celular. Mas quem roubou estava encapuzado, como é que reconheceram que era ele?", afirma uma moradora da região. >