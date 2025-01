BIZARRO

Brasileiros recebem até R$ 700 para 'vender olho' à empresa de dono do ChatGPT

Projeto paga pessoas para escanear íris

Parece enredo de ficção científica, mas o registro da própria impressão digital para ganhar dinheiro é real - e já chegou no Brasil. Mais de 150 mil brasileiros já tiveram a íris escaneada pela empresa Tools for Humanity, cofundada por Sam Altman, CEO da OpenIA, empresa do ChatGPT. Os dados foram divulgados pela CBN.