GOLPE

Brechó online de peças de luxo é acusado de dar calote de R$ 5 milhões em clientes

Número de vítimas já passa de 200 e empresa acumula quase 100 processos na Justiça

A dona do brechó online Desapego Legal, Francine Prado, é acusada de aplicar um calote de R$ 5 milhões em clientes e fornecedores. De acordo com denúncia, o número de vítimas já passa de 200. Um grupo de aplicativo de mensagens, por exemplo, reúne 220 vítimas, que se uniram para tratar estratégias, para denunciar falta de pagamentos e a não devolução das mercadorias enviadas ao brechó. >

Uma matéria veiculado no Fantástico mostrou que a empresa tem quase 100 processos na Justiça. Também há boletins de ocorrência na polícia em vários estados contra Francine e seu marido, que é sócio. A rede social do brechó reúne 221 mil seguidores e teve seus comentários limitados. Nela, diz que a marca recruta e vende acessórios de luxo desde 2012 e que realiza curadoria exclusiva, além de garantir a autenticidade das peças. >

No site Reclame Aqui a reputação da empresa consta como não recomendada. Só lá, acumulam 189 queixas. Uma delas foi feita na noite desse domingo (26) por uma pessoa que diz que conheceu o brechó há uns seis anos e é uma das vítimas deles. "Desde 2023 eu enfrento diariamente uma luta com os donos, Felipe e Francine Prado, tentando receber os meus produtos de volta ou o dinheiro. Ambos usam de manobras emocionais para continuar tirando produtos das pessoas fazendo acordos e não cumprindo. São mais de 100 processos que eles enfrentam. Me devem R$ 125.080 e estou dando entrada no processo para rever meu dinheiro", denunciou uma das vítimas do golpe.>