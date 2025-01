POLÍTICA

Bruno Reis comenta pesquisa em que aparece como prefeito mais bem avaliado nas maiores capitais

"As pessoas estão vendo o nosso trabalho”, afirmou Bruno

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 13:52

Bruno Reis Crédito: Divulgação

O prefeito Bruno Reis comentou nesta segunda-feira (6) o resultado de uma pesquisa do instituto AtlasIntel em que ele aparece como gestor municipal com melhor avaliação entre as maiores capitais do Brasil. No ranking geral, ele é o terceiro.

Bruno aparece com 79% de aprovação popular no levantamento, atrás apenas de Dr. Furlan, prefeito de Macapá, com 87%, e de JHC, de Maceió, com 85%. As áreas com melhor avaliação da gestão de Bruno foram obras públicas, cultura, turismo e eventos, educação e limpeza urbana.

“A pesquisa bate exatamente com as intenções de voto nas urnas. Então, Já temos aí três meses que passaram as eleições, três meses que eu tive que fazer ajustes na prefeitura para permitir a gente ter quatro anos de tranquilidade, adotando em alguns casos até medidas impopulares, mas as pessoas estão vendo o nosso trabalho, estão vendo que o nosso propósito que está no nosso coração é a vontade de servir, de ajudar, de contribuir”, avaliou Bruno.

“E mesmo assim, a população continua ao nosso lado, nos dando apoio, reconhecendo o nosso trabalho. Então, 79% de aprovação coincide com os 79% da urna. Isso mostra que cada vez mais a gente conta com o apoio da nossa cidade para promover mudanças, mas mudanças que possam garantir que ela continue avançando e se transformando”, acrescentou.