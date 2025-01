PREFEITURA DE SALVADOR

Isaura Genoveva é empossada como secretária municipal de Reparação

Advogada assume pasta que foi comandada por Ivete Sacramento durante 12 anos

A advogada Isaura Genoveva foi empossada nova secretária municipal de Reparação na manhã desta segunda-feira (6), em solenidade realizada no terraço da Casa das Histórias, no Comércio. A professora Ivete Sacramento deixa o cargo após 12 anos no comando da pasta.