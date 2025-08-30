Acesse sua conta
CAC é preso após matar sogra a tiros e ferir esposa durante discussão

Ele voltou para casa para anunciar término de relação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07:39

Crime aconteceu no interior de MG
Crime aconteceu no interior de MG Crédito: Divulgação

Um homem de 39 anos com registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) foi preso em flagrante nesta sexta-feira (29) depois de matar a sogra e deixar a esposa em estado gravíssimo durante uma briga familiar na comunidade Buritis, zona rural de Divinópolis, interior de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito contou que foi até a casa para retirar seus pertences, após decidir encerrar o relacionamento que durava cerca de um ano. A versão apresentada por ele é de que as duas teriam partido para cima dele com uma faca. “Os ânimos ficaram exaltados e a esposa, segundo ele, pegou uma faca para atingi-lo. Nesse momento, o autor, que é CAC e possui uma arma de fogo registrada, disparou contra a mulher e contra a sogra”, explicou o tenente Alex Margoti ao portal G1.

Preso em flagrante, ele entregou a arma e foi levado à delegacia. Em depoimento, alegou legítima defesa e reafirmou que reagiu após ser ameaçado. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias e a motivação do crime.

Ainda conforme a PM, o homem já tinha passagem por lesão corporal contra uma ex-companheira, registrada em abril deste ano.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que a sogra, de 53 anos, morreu ainda no local. Já a esposa, de 30 anos, foi socorrida em estado crítico e levada para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSJJD).

