SOBREVIVEU COMENDO FRUTA

Caçador é resgatado após passar 51 dias perdido na Floresta Amazônica

Procura pelo homem havia sido encerrada no dia 21 de abril

Larissa Almeida

Publicado em 30 de maio de 2025 às 11:18

Magnilson da Silva Júnior sobreviveu se abrigando em árvores Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O caçador Magnilson da Silva Júnior, de 34 anos, foi resgatado com vida após passar 51 dias perdido na Floresta Amazônica. Ele havia sido visto pela última vez no dia 7 de abril, durante uma caçada na região do km 50 da rodovia AM-352, que liga Manacapuru a Novo Airão. Na ocasião, acabou se separando dos dois companheiros e se perdeu. >

Magnilson foi encontrado na última quarta-feira (28), com sinais de desidratação e debilidade. Ele surgiu próximo a uma residência pedindo ajuda. No período que passou na mata, se manteve vivo comendo buriti, um fruto típico da região, e abrigando-se em árvores para fugir dos animais selvagens. As informações são do jornal O Globo. >

O Corpo de Bombeiros do Amazonas ficou responsável pelo resgate do homem, que andou aproximadamente 5 km até ser encontrado. Nos últimos dias, ele ficoutão fraco que dormiu no chão da mata e, em momentos de maior desespero, se alimentou de animais crus, como siris de igarapé e perema, uma espécie de tartaruga de água doce. >

No dia 21 de abril, as buscas por Magnilson chegaram a ser encerradas, porque não havia nenhum vestígio dele na floresta. Antes, equipes de resgate haviam mobilizado ações por vias terrestres em uma área de 180 km² durante 11 dias, contando apoio de com bombeiros, brigadistas e policiais militares. Um cão da corporação também auxiliou na procura. >