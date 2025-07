CRUELDADE

Cachorro é morto e degolado após imóvel ser arrombado: 'A rua inteira está assustada'

Polícia informou que as diligências estão em andamento para identificar o autor do delito e esclarecer as circunstâncias dos fatos

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de julho de 2025 às 19:05

Cachorro é encontrado morto e degolado após imóvel ser arrombado Crédito: Reprodução

Um cachorro foi morto e degolado na garagem de um imóvel, que teve o portão arrombado, no bairro Nova Europa, em São Paulo. Após o ataque ao animal, batizado de Snowbell, as câmeras de segurança do imóvel foram levadas. O caso está sendo investigado pela polícia como maus-tratos. Tutora do animal, a diarista Letícia Barros, 37 anos, desabafa sobre a dor de perder o animal que adotou da rua há dois anos e alerta para o clima de medo entre os vizinhos. O crime ocorreu na quinta-feira (10). As informações são do Portal Terra.>

Segundo a diarista, ela saiu para trabalhar às 8h, tendo retornado por volta das 17h. Ao entrar em casa e se deparar com a cena do animal morto e ensanguentado, Letícia diz que entrou em choque. Em entrevista ao Terra, a diarista relatou que chegava em casa com o filho de 12 anos. Quando o garoto desceu do veículo para abrir o portão, ficou paralisado com a cena que viu. >

"Eu vi que ele ficou parado, sem reação. Foi quando eu desci e vi meu cachorrinho daquele jeito. Fiquei em estado de choque. Na hora que cheguei perto, vi que tinha um corte e liguei para o veterinário, que me orientou a acionar a polícia", contou. A tutora relatou que a Polícia Militar foi até o local e que o veterinário constatou que o animal havia sido morto com um objeto cortante. "Arrebentaram meu portão para o lado de dentro e mataram ele ali. Entraram pelo fundo da minha casa", disse. Letícia havia adotado Snowbell da rua e já estava com ele na família há dois anos e dois meses.>

"Ele era a alegria, o despertador da casa. Tinha um jeitinho especial. É muito dolorido, porque o animal vira nossa família, o amor que a gente cria. Saí para trabalhar e ele estava com aquela alegria toda, para depois encontrá-lo assim. Estou muito abalada, é difícil chegar em casa, ver os brinquedinhos dele ali, as coisinhas dele, e não tê-lo aqui", desabafou.>

A diarista afirma que pedirá uma perícia no local em que o animal foi encontrado morto. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso é investigado como maus-tratos a animais pela Delegacia de Nova Europa. As diligências estão em andamento para identificar o autor do delito e esclarecer as circunstâncias dos fatos.>