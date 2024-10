ACIDENTE

Cachorro morre eletrocutado após tocar em fio de média tensão

Caso aconteceu em São Paulo

Da Redação

Publicado em 13 de outubro de 2024 às 19:36

Cão já tinha 10 anos Crédito: Arquivo Pessoal

Um cachorro de 10 anos morreu eletrocutado após pisar em um fio de média tensão durante um passeio com os tutores em São Paulo (SP). O fio que causou o acidente se rompeu depois do temporal que atingiu a capital paulista nos último dias. A reclamação dos tutores é que a ocorrência foi no sábado (12), mas o corpo do pet só foi retirado do local neste domingo (13).

"A gente quer se despedir do Bartho, que estava com a gente 5 anos. Nós o adotamos, e era um animal tranquilo e alegre. Queremos dar um fim digno a ele, já que teve uma história tão linda com a gente. Só queremos nos despedir. Mais de 24 horas que ele está preso ao fio ligado", disse Rafael Kahane, dono do cachorro, em entrevista ao g1 São Paulo. A declaração foi feita nesta manhã.

Por volta das 12h a energia do local foi desligada e foi possível remover o corpo da rua. Em nota, a Enel lamentou a a morte do animal e disse que entrará em contato com a família para prestar assistência.