PLANEJAMENTO

Calendário de feriados de 2025 é divulgado nesta segunda (30); veja quantos serão prolongados

Confira, também, as datas que serão ponto facultativo

O cronograma de feriados nacionais e de pontos facultativos do ano de 2025 foi divulgado nesta segunda-feira (30) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em portaria publicada no Diário Oficial da União.

Em 2025, serão quatro feriadões no ano. O primeiro deles começa com a Páscoa, dia 18 de abril (uma sexta-feira) e segue até o feriado de Tiradentes, no dia 21 do mesmo mês (uma segunda).