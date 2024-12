OPORTUNIDADE

Confira concursos com editais abertos; salários podem chegar a R$ 22 mil

Existem vagas na carreira pública em diversas áreas de conhecimento

Nilson Marinho

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 02:00

Inscrições estão abertas em diversas áreas Crédito: Adenilson Nunes/Secom

Quem tem o sonho de ingressar no serviço público pode aproveitar o início de 2025 para se inscrever em concursos com várias oportunidades em diversas áreas e para profissionais com diferentes níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.819,21, como é o caso da seleção para médicos da Prefeitura de Marau, no Rio Grande do Sul.

Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de janeiro de 2025, diretamente no site da Fundatec, com taxas nos valores de R$ 100,00 a R$ 150,00. Há vagas também para Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Licenciador Ambiental, Médico Veterinário, Nutricionista, entre outros.

Outro destaque é o Concurso EBSERH 2024, com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares anunciando 545 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior nas áreas administrativa, assistencial e médica. As remunerações podem atingir até R$ 12.911,35, com prazo para inscrições até 20 de janeiro de 2025.

Na Bahia, há vagas para Salvador, para atuação na Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia (MCO-UFBA), e Hospital Universitário Professor Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia (HUPES-UFBA).

A HEMOBRAS também divulgou seu processo seletivo 2024/2025, para formar cadastro reserva para cargos variados, com salários entre R$ 3.808,82 e R$ 8.912,54. Os Candidatos têm até o dia 23 de janeiro de 2025 para se inscreverem.

Já o Instituto Nacional do Semiárido (INSA) oferece 19 vagas para Pesquisador Adjunto I e Tecnologista Pleno 2, com remuneração que pode chegar a R$ 14.274,53 e inscrições abertas até 26 de dezembro de 2024.

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) também com vagas para Técnico e Analista Judiciário, exigindo níveis médio, técnico e superior, e salários de até R$ 16.035,69. Candidatos podem se inscrever até 20 de janeiro de 2025.

Para aqueles novos no universo dos concursos, Victor Tanaka, especialista do Estratégia Concursos, sugere primeiramente entender como os órgãos públicos funcionam e como são categorizadas as áreas de atuação. A partir desse entendimento, o candidato pode decidir qual concurso ou área deseja seguir.

“O ponto de partida tem que ser estudar para uma determinada área e, para que o aluno estude para uma determinada área, ele precisa saber o que almeja, qual área quer, e entender muito do mundo dos concursos”, recomenda. Segundo ele, existem algumas áreas, como a fiscal, de controle, de tribunais, policial e administrativa. Independente do concurso, os conteúdos são semelhantes dentro de cada uma.

Tanaka enfatiza a importância de um planejamento de estudos consistente, envolvendo ciclos de estudos que permitem uma exposição constante a diversas disciplinas, reforçando a necessidade de revisões frequentes.

“Concurso é um estudo de médio e longo prazo, então o aluno precisa necessariamente ter um contato constante com todas as matérias que vão cair na prova. Não adianta estudar uma matéria durante um mês, depois outra durante outro mês e assim por diante, porque o candidato vai inevitavelmente esquecer. Então, é importante trabalhar muito com matérias, rotacionando todas elas ao longo da semana, e também realizando revisões e questões”, continua o especialista.

Tanaka também lembra que reprovações são parte do processo e que a persistência e a melhoria contínua são essenciais. Para aqueles que trabalham e estudam, ele destaca a possibilidade de sucesso mesmo com tempo limitado, incentivando o aproveitamento máximo de cada oportunidade de estudo, especialmente durante os finais de semana.

Principais concursos abertos

Concurso Embrapa 2025

• Cargos: Auxiliar Técnico, Analista Administrativo, Pesquisador Científico.

• Níveis: Fundamental, Médio e Superior.

• Salários: R$ 1.500 a R$ 12.814,61.

• Inscrições: Até 7 de janeiro de 2025.

www.embrapa.br/concursos

Prefeitura de Marau, Rio Grande do Sul

Cargos: Médico, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Licenciador Ambiental, Médico Veterinário, Nutricionista, entre outros.

Salários: R$ 1.672,81 a R$ 22.819,21

Inscrições: Até 2 de janeiro de 2025.

www.fundatec.org.br/portal/concursos/

Concurso ICMBio 2025

• Cargos: Gestão Ambiental e Preservação da Biodiversidade.

• Nível: Superior.

• Salários: Até R$ 8.817,12.

• Inscrições: Até 3 de janeiro de 2025.

www.cebraspe.org.br/concursos/icmbio_24?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ec-sau-vd-gsh-EBSERH

Concurso INSS 2025 (Perito Médico Federal)

• Cargos: Perito Médico Federal.

• Nível: Superior (Medicina).

• Salários: R$ 14.166,99.

• Inscrições: Até 9 de janeiro de 2025.

www.cebraspe.org.br/concursos/MPS_24

Concurso Aeronáutica 2025 (EAGS)

• Cargos: Sargento (técnico em saúde, eletrônica, administração).

• Nível: Técnico.

• Salário inicial: R$ 3.825,00.

• Inscrições: Até 2 de janeiro de 2025.

www.ingresso.eear.fab.mil.br

Concurso EBSERH 2024

• Cargos: Técnico Administrativo, Enfermeiro, Médico.

• Níveis: Médio, Técnico e Superior.

• Salários: Até R$ 12.911,35.

• Inscrições: Até 20 de janeiro de 2025.

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ebserh24/2

Concurso HEMOBRAS 2024/2025

• Cargos: Diversos (Cadastro Reserva).

• Níveis: Médio, Técnico e Superior.

• Salários: R$ 3.808,82 a R$ 8.912,54.

• Inscrições: Até 23 de janeiro de 2025.

https://www.institutoconsulplan.org.br/Index.aspx

Concurso TRT-10 (2024)

• Cargos: Técnico e Analista Judiciário.

• Níveis: Médio, Técnico e Superior.

• Salários: Até R$ 16.035,69.

• Inscrições: Até 20 de janeiro de 2025.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1-trt-10-regiao-de-19-de-dezembro-de-2024-603213732?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ec-sau-vd-gsh-EBSERH

Concurso Prefeitura de Itapevi-SP

• Cargos: Diversos (Administração, Saúde, Educação).

• Níveis: Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

• Salários: Até R$ 11.915,18.

• Inscrições: Até 9 de janeiro de 2025

https://itapevi.sp.gov.br/concursos-publicos/

Concurso INSA 2024

• Cargos: Pesquisador Adjunto I, Tecnologista Pleno 2.

• Nível: Superior.

• Salários: Até R$ 14.274,53.

• Inscrições: Até 26 de dezembro de 2024.