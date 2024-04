RIO

Campeã do carnaval, Viradouro terá enredo sobre entidade afro-indígena

Em 2025, escola vai lembrar líder de quilombo no século 19

A história de um líder de quilombo que aprendeu com indígenas, há 200 anos, o segredo da força das ervas é a aposta da atual campeã do carnaval carioca para tentar o bicampeonato em 2025. A Unidos do Viradouro levará para o sambódromo da Marquês de Sapucaí o enredo Malunguinho: O mensageiro de três mundos.