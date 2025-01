SAÚDE

Câncer de pâncreas: entenda doença que matou o jornalista Léo Batista

Fatores de risco para o câncer de pâncreas podem ser divididos em hereditários e não hereditário

O jornalista Léo Batista, conhecido por sua voz marcante nas transmissões esportivas, faleceu no último domingo (19), aos 92 anos. Ele estava internado desde o início de janeiro no Hospital Rios D'Or, na Freguesia, zona oeste do Rio de Janeiro, com um câncer no pâncreas.