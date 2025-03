VIOLÊNCIA

Cantor de banda forró é preso após agredir companheira

Francisco Elson Barbosa teve a liberdade provisória concedida

O vocalista da banda Forró Saborear, Francisco Elson Barbosa, foi preso suspeito de esfaquear a própria companheira no bairro Itararé, em Teresina (PI). A prisão ocorreu no domingo (9), e o cantor teve a liberdade provisória concedida pela Justiça no dia seguinte. Francisco Elson deverá cumprir medidas cautelares. >

"Em razão da discordância com a postura adotada por Elson Barbosa, informamos que ele não fará mais parte do quadro da banda. Esperamos que todos os fatos sejam esclarecidos da forma mais justa possível e que a justiça prevaleça. Reiteramos nosso compromisso com valores que preservam a dignidade e o respeito entre as pessoas", pontua a banda. Após o anúncio, o grupo apagou todas as publicações em seu perfil do Instagram.

>