ACIDENTE

Cantor de piseiro morre em acidente de carro quando retornava de show no Ceará

João Emerson Ferreira da Silva, 25 anos, conhecido como J.E. Pegada Firme, morreu vítima de um acidente de carro

O cantor de piseiro João Emerson Ferreira da Silva, 25 anos, conhecido como J.E. Pegada Firme, morreu vítima de um acidente de carro na madrugada deste sábado (12), na cidade de Araripe, no interior do Ceará. Outras duas pessoas ficaram feridas. >

O músico voltava de uma apresentação na cidade de Potengi, realizada na noite de sexta (11). Ele dirigia um Volkswagen Gol, que bateu de frente contra um Ford Fiesta. Chovia no momento do acidente, por volta das 4 horas da manhã.>

Segundo o jornal O Povo, parceiro do CORREIO na Rede Nordeste, João Emerson morreu no local do acidente. O outro passageiro que viajava com o músico sofreu ferimentos leves. >