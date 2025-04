ACIDENTE

Carreta de combustível tomba na BR-101 e causa incêndio de grandes proporções

Fogo atingiu 22 carros e outras três carretas; cinco pessoas ficaram feridas

Monique Lobo

Publicado em 6 de abril de 2025 às 17:04

Caminhão-tanque tomba e causa incêndio na BR-101, em Santa Catarina Crédito: Reprodução

Um caminhão-tanque carregado com combustível tombou e pegou fogo na Br-101, no trecho que fica no município de Palhoça, em Florianópolis. Após o acidente, um incêndio de grandes proporções se espalhou pela pista e atingiu 22 carros e três carretas que trafegavam pela pista, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros divulgadas pelo Uol. Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista do caminhão-tanque e sua esposa. >

O acidente aconteceu por volta das 13h30, no km 233 da rodovia, no trecho do Morro dos Cavalos, no sentido Curitiba. Ainda não se sabe o que causou o tombamento. >

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver a extensão do incêndio e a preocupação das pessoas que estavam no local. Além do motorista do caminhão e da esposa, que sofreram queimaduras nos membros superiores e inferiores, outras três pessoas foram atingidas pelas chamas e resgatadas por ambulâncias. >

A via, que é o principal corredor viário de Santa Catarina, foi bloqueada nos dois sentidos, o que causou um grande congestionamento no local - de cerca de 3 km no sentido Porto Alegre, e de cerca de 4 km no sentido Curitiba. >