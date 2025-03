ESTRADAS

Acidentes interditam rodovias federais do país por mais de 200 mil horas em 2024

Batidas causaram 165 mortos e 2.087 feridos em 2024, no Brasil

Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra que acidentes interditaram as rodovias federais do país por 201.272 horas no ano passado. Isso mesmo: mais de 200 mil horas de estradas bloqueadas após acidentes, e os casos mais demorados envolveram veículos de grande porte. O dado foi revelado pelo Jornal Hoje desta segunda-feira (17).>

Em fevereiro último, um caminhão do tipo caçamba derrubou uma passarela metálica na BR-324 e interditou o trânsito na altura de Amélia Rodrigues, no sentido Salvador. Com a batida, a estrutura caiu e interrompeu a circulação de veículos em direção à capital. A liberação O tráfego foi desviado pelo retorno do Km 537 do leste para oeste, informou, na ocasião, a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia federal.>