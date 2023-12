Carro do cantor Zé Neto bateu em carreta após invadir contramão, diz PRF

O carro do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, estava na contramão quando atingiu uma carreta, informou a Polícia Rodoviária Federal. O acidente aconteceu no Km 246 da BR-153, em Fronteira (MG), na noite dessa terça-feira (5). O carro em que o artista estava capotou após a batida.



Em estado grave, o cantor foi levado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Segundo boletim médico, o sertanejo sofreu fraturas na costela. Os ferimentos, entretanto, estão alinhados, excluindo a necessidade de passar por uma drenagem.