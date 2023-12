Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre grave acidente de carro

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente de carro na noite desta terça-feira (5), em Icém, no interior de São Paulo. A informação foi divulgada pelo empresário e influenciador Renato Sertanejeiro, que confirmou que o artista passa bem.



Segundo informações preliminares, Zé Neto estava retornando de seu rancho em uma caminhonete quando o capotou o veículo no trevo da BR-153, na altura do km 246, que dá acesso ao condomínio Enseada.