LITORAL DE SP

Casal é flagrado fazendo sexo em moto aquática no alto-mar e vídeo viraliza

Especialistas alertam que ato é considerado crime - e filmar também

O ponto em que o flagra aconteceu é conhecido como Garganta do Diabo, em São Vicente, no litoral de São Paulo.>

O ato sexual no mar pode ser considerado crime, mesmo sem pessoas muito próximas, podendo ser enquadrado no artigo 233 do Código Penal, que trata da prática de ato obsceno em lugar público. A lei não dá uma definição muito precisa e definitiva do que é um ato obsceno, e a interpretação fica por conta das autoridades, levando em conta o bom senso. >