Casal é preso por comprar carros com dinheiro doado para filho doente

Um casal foi preso em Santa Catarina após ser condenado por estelionato e apropriação de bens. Renato e Aline Openkoski, pais do menino Jonatas e responsáveis por arrecadar cerca de R$ 3 milhões para custear o tratamento médico do filho, foram presos nessa quarta-feira, 22, na cidade de Joinville. Ambos estavam foragidos, de acordo com o portal G1 Santa Catarina.