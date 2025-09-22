GOIÁS

Casal e quatro filhos morrem em acidente de carro a caminho de aniversário

Colisão envolveu ainda caminhonete, caminhão e moto; motorista suspeito de embriaguez foi preso após fugir do local

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:45

Família morre após acidente na BR-153 Crédito: Reprodução

Um grave acidente na BR-153, em Campinorte, no interior de Goiás, deixou oito mortos na noite de sábado (20). Entre as vítimas estavam os pais José Mário da Silva Souto, de 38 anos, e Dayane Pereira dos Santos, de 32, além dos quatro filhos do casal: José Victor, de 17, Emanuela, de 14, José Arthur, de 10, e Théo, de 3 anos. A família morava em Jaú do Tocantins (TO) e seguia para a comemoração de aniversário de um parente quando ocorreu a tragédia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que estavam foi atingido na traseira por uma caminhonete conduzida por um homem de 46 anos. Após a batida, o veículo perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão carregado de bebidas. Com a força do impacto, os passageiros do banco traseiro foram arremessados para fora.

Acidente mata 8 pessoas 1 de 4

Segundo o site O Popular, as duas pessoas que estavam na moto também morreram - eles foram identificados como a autônoma Rosimara Ferreira Mendonça e o trabalhador rural Wellitom Vieira Bruno, ambos de 42 anos. O casal seguia para comprar carne para um churrasco.

A sequência de colisões ainda envolveu uma moto, atingida pelo caminhão, que tombou na rodovia. O motociclista e a passageira morreram no local. O condutor do caminhão sofreu fratura no joelho e recebeu atendimento no Hospital Municipal de Campinorte, sendo depois transferido para o Hospital Estadual Centro Norte Goiano, em Uruaçu.

Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete fugiu, mas foi localizado e preso. Ele apresentava sinais de embriaguez e o teste do bafômetro acusou 0,89 mg/L de álcool no sangue. O nome do suspeito não foi divulgado.

A Ecovias Araguaia, concessionária responsável pelo trecho, informou que a colisão ocorreu por volta das 18h50 no km 171, provocando a interdição total da pista. A via foi liberada na manhã de domingo (21).