TRAGÉDIA

Caso de envenenamento no Piauí tem mais uma criança morta e dois internados

Maria Gabriela Fontenele da Silva tinha 4 anos e estava internada na UTI Pediátrica desde o início do ano

Maria Gabriela Fontenele da Silva, de 4 anos, morreu após ter comido alimentos envenenados no dia 1º de janeiro em Parnaíba, no Piauí. A direção do Hospital de Urgência de Teresina (HUT) confirmou a morte da criança, que estava na UTI Pediátrica há mais de 20 dias. Agora são oito membros da mesma família mortos contaminados pelo veneno conhecido como chumbinho.