Caso Marielle: PF prende ex-bombeiro suspeito de envolvimento e cumpre 7 mandados

Crédito: Reprodução

Um ex-bombeiro suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foi preso na manhã desta segunda-feira, 24, no Rio de Janeiro A detenção faz parte da Operação Élpis, da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Sete mandados de busca e apreensão também foram realizados.



Segundo o jornal O Globo, o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa é apontado como cúmplice de Ronnie Lessa, sargento da reserva da Polícia Militar acusado de matar a vereadora. Ele teria cedido um carro para a quadrilha de Lessa esconder as armas após prisão do sargento, em 2019.

De acordo com o G1, Maxwell foi expulso do Bombeiros do Rio de Janeiro, em 2021, após ter sido condenado por atrapalhar as investigações sobre a morte da vereadora e do motorista. Ele cumpria a pena em regime aberto.

O caso Marielle Franco

Em março de 2023, o assassinato da vereadora do motorista completou cinco anos e, desde então, segue sem respostas sobre o mandante do crime. As investigações levaram à prisão de dois executores: o sargento Ronnie Lessa, por ter atirado na vereadora, e do motorista, o ex-policial militar Elcio de Queiroz. Os motivos e os líderes do atentado permanecem desconhecidos há 1.958 dias.