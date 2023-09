Ceará irá distribuir óculos especiais para observar eclipse solar

No dia 14 de outubro ocorrerá um eclipse anular do Sol com visibilidade em grande parte do Brasi. O fenômeno poderá ser observado com maior nitidez em grande parte da região Nordeste, além dos estados do Pará, Amazonas e Tocantins. Nas demais localidades do Brasil, será visto de forma parcial.



Para a apreciação do fenômeno, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Planetário Rubens Azevedo, localizado em Fortaleza (CE), vão distribuir mais de 10 mil óculos especiais para espectadores de vários estados.