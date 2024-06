LUTO

Celeste Arantes, a mãe de Pelé, morre aos 101 anos em Santos

Além de Pelé, ela teve dois filhos e a caçula cuidava dela atualmente

Da Redação

Publicado em 21 de junho de 2024 às 14:11

Dona Celeste e Pelé Crédito: Reprodução

Morreu nesta sexta-feira (21), aos 101 anos, Celeste Arantes, mãe de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Celeste era mineira, mas vivia havia anos em Santos (SP), onde faleceu. Ela estava hospitalizada havia uma semana na cidade do litoral paulista.

Dona Celeste nasceu em Três Corações (MG) e teve três filhos com o marido, João Ramos do Nascimento: além de Pelé, Jair, conhecido como Zoca, e a caçula Maria Lúcia, que cuidava atualmente da mãe. Celeste ficou casada com João, mais conhecido como Dondinho, até a morte dele, em 1996.

Pouco antes de morrer, Pelé prestou uma homenagem pelos 100 anos da mãe, em 20 de novembro de 2022. "Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", escreveu. O craque morreu aos 82 anos, dezembro de 2022.

Dona Celeste não foi muito entusiasta da carreira do filho no futebol, a princípio, especialmente depois de ver o marido ter a carreira interrompida por conta de lesões - Dondinho passou por Atlético-MG, Vasco de São Lourenço (MG) e Bauru Atlético Clube, entre outros. Ela chegou a impedir que o filho fosse contratado pelo Bangu, do Rio.