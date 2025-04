TRAGÉDIA

'Cena de filme': saiba tudo sobre o acidente na BR-101 que deixou quase 30 veículos queimados

Caminhão tombou, explodiu e atingiu outros carros que trafegavam na rodovia

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de abril de 2025 às 07:55

'Cena de filme': saiba tudo sobre o acidente na BR-101 que deixou quase 30 veículo queimados Crédito: CBMSC/Divulgação

Os números são expressivos: cinco pessoas feridas e ao menos 24 carros e três carretas foram atingidos pelo fogo. Este é o saldo de um acidente na tarde desse domingo (6), envolvendo um caminhão no trecho da BR-101 em Palhoça, região conhecida como Morro dos Cavalos, na Grande Florianópolis. O veículo tombou, explodiu e atingiu outros carros que trafegavam na rodovia na tarde do último domingo (6). A pista foi interditada às 13h30 para resgate das vítimas e limpeza do local e só foi liberada na manhã desta segunda-feira (7), após mais de 15 horas de trabalho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a demora para a liberação dos dois sentidos do km 233 aconteceu pela gravidade da situação e pela presença de material inflamável no local. As informações são do G1 SC. >

O motorista da carreta e esposa dele tiveram queimaduras nos braços e pernas e foram levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pinheira, em Palhoça. Ele teve 30% do corpo queimado e ela, 20%, conforme os bombeiros. Outras três vitimas de queimaduras foram deslocadas pela ambulância da concessionária da rodovia. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. Árvores às margens da rodovia também foram atingidas pelas chamas. >

Segundo os socorristas, havia um caminhão de gás GLP na fila atrás da carreta, mas eles conseguiram fazer o remanejamento dele. Além dos veículos, os bombeiros também ajudaram na retirada de árvores atingidas pelas chamas. Pelo menos 36 bombeiros, agentes da PRF, da Polícia Militar, da Defesa Civil, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e três ambulâncias e três guinchos da concessionária da rodovia atuaram na ocorrência.>

O autônomo Sidiney José de Souza vinha de Joinville, no Norte de Santa Catarina, com a família, quando se deparou com o acidente na rodovia e precisou ser rápido para tirar todo mundo do carro que ele dirigia. "Quando eu vi que o fogo ia pegar, eu tirei meu netinho, minha mulher, minha filha do carro rapidinho. Quando eu pulei a mureta, o fogo estava tomando dos carros, o desespero das pessoas. Foi terrível, uma cena de filme", contou ao G1 SC. O autônomo contou ainda que só conseguiram sair com a roupa do corpo e a filha conseguiu sair com o celular no bolso. "O resto não deu para salvar mais nada. Um minuto e nós tínhamos morrido queimados", relembrou.>