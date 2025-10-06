Acesse sua conta
Cerca de 200 pessoas estão presas a mais de 4 mil metros no Everest

Grupo espera resgate

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:12

Monte Everest
Monte Everest Crédito: Reprodução

Socorristas continuam atuando na região da face leste de Kangshung, no Monte Everest, para retirar mais de 200 pessoas que permanecem presas por causa das fortes nevascas que atingiram o Himalaia nos últimos dias. Segundo a emissora estatal chinesa CCTV, cerca de 350 escaladores já foram resgatados e levados em segurança até a cidade de Qudang, mas a operação ainda está em andamento.

Moradores locais se uniram às equipes de resgate, ajudando principalmente na remoção da neve que bloqueia o acesso à área, situada a mais de 4 mil metros de altitude. A estimativa é que quase mil pessoas tenham ficado isoladas depois das chuvas e tempestades de neve registradas entre sexta (3) e sábado (4).

Acampamento base para os alpinistas que subirão o Monte Evereste, em Kathmandu, no Nepal. por PRAKASH MATHEMA/AFP
As condições meteorológicas surpreenderam até os guias mais experientes. “Estava muito úmido e frio nas montanhas, e a hipotermia era um risco real”, contou o escalador Chen Geshuang à CCTV. Ele relatou ainda que o guia do grupo afirmou nunca ter visto um clima tão severo nesta época do ano, quando normalmente o céu é limpo na região.

O aumento de turistas no remoto vale de Karma, que dá acesso à face Kangshung, agravou o desafio das equipes de resgate. A presença de centenas de visitantes no local foi impulsionada pelo feriado nacional de oito dias na China.

Enquanto isso, ao sul do Tibete, no Nepal, as chuvas intensas também causaram destruição. Pelo menos 47 pessoas morreram desde sexta-feira (3) em decorrência de deslizamentos de terra e inundações repentinas. No distrito de Ilam, no leste do país e próximo à fronteira com a Índia, 35 mortes foram registradas em deslizamentos distintos que destruíram pontes e bloquearam estradas.

