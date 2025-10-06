NEVASCAS

Cerca de 200 pessoas estão presas a mais de 4 mil metros no Everest

Grupo espera resgate

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:12

Monte Everest Crédito: Reprodução

Socorristas continuam atuando na região da face leste de Kangshung, no Monte Everest, para retirar mais de 200 pessoas que permanecem presas por causa das fortes nevascas que atingiram o Himalaia nos últimos dias. Segundo a emissora estatal chinesa CCTV, cerca de 350 escaladores já foram resgatados e levados em segurança até a cidade de Qudang, mas a operação ainda está em andamento.

Moradores locais se uniram às equipes de resgate, ajudando principalmente na remoção da neve que bloqueia o acesso à área, situada a mais de 4 mil metros de altitude. A estimativa é que quase mil pessoas tenham ficado isoladas depois das chuvas e tempestades de neve registradas entre sexta (3) e sábado (4).

Monte Everest 1 de 6

As condições meteorológicas surpreenderam até os guias mais experientes. “Estava muito úmido e frio nas montanhas, e a hipotermia era um risco real”, contou o escalador Chen Geshuang à CCTV. Ele relatou ainda que o guia do grupo afirmou nunca ter visto um clima tão severo nesta época do ano, quando normalmente o céu é limpo na região.

O aumento de turistas no remoto vale de Karma, que dá acesso à face Kangshung, agravou o desafio das equipes de resgate. A presença de centenas de visitantes no local foi impulsionada pelo feriado nacional de oito dias na China.