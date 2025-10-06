Cerca de 200 pessoas estão presas a mais de 4 mil metros no Everest

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:12
Socorristas continuam atuando na região da face leste de Kangshung, no Monte Everest, para retirar mais de 200 pessoas que permanecem presas por causa das fortes nevascas que atingiram o Himalaia nos últimos dias. Segundo a emissora estatal chinesa CCTV, cerca de 350 escaladores já foram resgatados e levados em segurança até a cidade de Qudang, mas a operação ainda está em andamento.
Moradores locais se uniram às equipes de resgate, ajudando principalmente na remoção da neve que bloqueia o acesso à área, situada a mais de 4 mil metros de altitude. A estimativa é que quase mil pessoas tenham ficado isoladas depois das chuvas e tempestades de neve registradas entre sexta (3) e sábado (4).
Monte Everest
As condições meteorológicas surpreenderam até os guias mais experientes. “Estava muito úmido e frio nas montanhas, e a hipotermia era um risco real”, contou o escalador Chen Geshuang à CCTV. Ele relatou ainda que o guia do grupo afirmou nunca ter visto um clima tão severo nesta época do ano, quando normalmente o céu é limpo na região.
O aumento de turistas no remoto vale de Karma, que dá acesso à face Kangshung, agravou o desafio das equipes de resgate. A presença de centenas de visitantes no local foi impulsionada pelo feriado nacional de oito dias na China.
Enquanto isso, ao sul do Tibete, no Nepal, as chuvas intensas também causaram destruição. Pelo menos 47 pessoas morreram desde sexta-feira (3) em decorrência de deslizamentos de terra e inundações repentinas. No distrito de Ilam, no leste do país e próximo à fronteira com a Índia, 35 mortes foram registradas em deslizamentos distintos que destruíram pontes e bloquearam estradas.