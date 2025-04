CRIME

“Chá de sêmen”: irmão de professor entrega à polícia vídeos com alunas

Nas imagens, as alunas do professor de canto bebem o suposto “chá” para "melhorar as cordas vocais"

Metrópoles

Publicado em 28 de abril de 2025 às 08:51

Hallan Richard Morais Crédito: Reprodução

O irmão do professor Hallan Richard Morais entregou à polícia um HD externo no qual estão armazenados vídeos de alunas ingerindo o suposto “chá” com sêmen. O professor de canto, preso na última sexta (25/4), oferecia o líquido às alunas alegando que era para melhorar as cordas vocais, segundo a Polícia Civil.>