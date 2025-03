SÃO PAULO

Chuva causa desabamento de casa em Mauá e alaga estação em Santo André

Transtornos ocorreram na volta para casa nesta segunda-feira (31)

Estadão

Publicado em 31 de março de 2025 às 20:03

Chuva em São Paulo Crédito: Paulo Pinto/ Agência Brasil

A região metropolitana de São Paulo foi atingida por forte chuva na tarde desta segunda-feira (31). Em Mauá, uma casa desabou no Jardim Zaíra por volta das 14h30 - até as 17h não havia informações dos bombeiros sobre feridos ou mortos. Em Santo André, a estação Prefeito Celso Daniel-Santo André da CPTM, na Linha 10-Turqueza, alagou, e a circulação dos trens foi interrompida no trecho entre as estações Utinga e Mauá. >

Por conta da força da chuva, a Defesa Civil estadual emitiu alerta severo de chuvas para a zona leste da capital, para onde o temporal se encaminhava.>

O imóvel que desabou em Mauá fica na rua Benedita dos Santos Silva. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local. A informação preliminar é de que não havia feridos, mas os agentes seguiam trabalhando no local às 17h à procura de vítimas.>

Em Santo André, a chuva que começou por volta das 14h alagou a Avenida dos Estados, mas até as 17h não havia registro de desabamentos nem de pessoas feridas. Em São Bernardo, o temporal causou pontos de alagamento na avenida Kennedy.>

A circulação de trens da CPTM foi interrompida na Linha 10-Turqueza às 14h50, entre as estações Utinga e Mauá. Até as 16h46 a situação permanecia inalterada. Trinta ônibus do Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foram solicitados para transportar os passageiros pelas ruas, no trecho interrompido.>

Em Mauá, a quantidade de chuva registrada nas últimas três horas foi de 131 milímetros. A prefeitura emitiu comunicado orientando a população a redobrar os cuidados, "especialmente em área de encosta".>

Em Santo André e São Bernardo do Campo, as precipitações registradas até agora foram de 84 mm e 52 mm, respectivamente. Os dados são da Defesa Civil, que emitiu um alerta severo para os três municípios e também para São Caetano às 14h47.>

De acordo com dados da concessionária Enel, 96 mil domicílios da região metropolitana ficaram sem o fornecimento de energia elétrica com as chuvas desta tarde.>