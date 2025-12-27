Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chuva pode atrapalhar Réveillon em alguns estados; confira previsão para o Ano Novo

Vale ficar atento para planejar sua Virada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 07:24

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças (Imagem: Iara Faga | Shutterstock)
Chuva Crédito: Imagem: Iara Faga | Shutterstock

Quem planeja receber o Ano-Novo à beira-mar precisa ficar atento à previsão do tempo. Depois de um Natal marcado por temperaturas elevadas, o padrão típico do verão - com calor e pancadas de chuva - pode interferir nos planos de Réveillon em algumas regiões do Brasil na noite de 31 de dezembro.

De acordo com a Climatempo, o litoral do Nordeste aparece como a melhor aposta para quem busca céu aberto na virada. A previsão indica tempo firme durante a noite, cenário considerado ideal para acompanhar os shows pirotécnicos à beira da praia.

O calor, no entanto, continua sendo destaque em todo o país neste fim de ano. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para onda de calor nesta sexta-feira (26) em oito estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

5 lugares no Brasil para passar o Réveillon

Porto de Galinhas, Pernambuco por Cleferson Comarela/Wikimedia Commons
Barra Grande, Bahia por Luiz Neto/Wikimedia Commons
Foz do Iguaçu, Paraná por Alexandre Ramos Ricardo/Wikimedia Commons
Angra dos Reis, Rio de Janeiro por Boris Karpuk/Wikimedia Commons
Chapada dos Veadeiros, Goiás por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 5
Porto de Galinhas, Pernambuco por Cleferson Comarela/Wikimedia Commons

Vai chover na noite de Ano-Novo? Confira a previsão por região, de acordo com portal NDMais

Norte

A região terá dias de sol intercalados com pancadas de chuva à tarde na maioria das capitais. No interior, o risco de temporais mais intensos aumenta no sul do Pará, oeste do Amazonas, Rondônia e Acre. O Amapá segue com chuvas frequentes devido à influência da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical). Na noite da virada, a expectativa é de sol durante o dia e possibilidade de chuva rápida no fim da tarde nas capitais.

Nordeste

A semana será marcada por calor e chuvas pontuais no interior. Já no litoral, o tempo firme predomina, com sol e temperaturas em torno dos 30°C. Na noite de Réveillon, a faixa litorânea nordestina se destaca pelas condições favoráveis para acompanhar os fogos sem grandes transtornos.

Centro-Oeste

O calor intenso persiste, com máximas acima dos 30°C e pancadas típicas de verão, geralmente isoladas. Na virada do ano, a chuva tende a ser mais frequente em Goiás. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o céu deve variar entre nuvens, com menor chance de precipitação durante a noite do Réveillon.

Sudeste

O tempo segue com sol entre nuvens e chuvas à tarde, que podem ser localmente fortes no interior de São Paulo, no sul e Triângulo Mineiro e em áreas serranas do Rio de Janeiro. A passagem de uma frente fria pode provocar chuva rápida entre o fim da tarde e a noite do dia 31, aumentando a possibilidade de precipitação na virada.

Sul

A região terá uma semana de calor e períodos de sol, mas a atuação de uma frente fria mantém o risco de temporais à tarde, especialmente no norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Na noite de Ano-Novo, o litoral pode registrar chuva fraca a moderada, além de pancadas isoladas em capitais como Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

Tags:

Chuva

Mais recentes

Imagem - Calor extremo deixa mais de 1,2 mil cidades no país em alerta até segunda-feira (29): 'Sinto tonteira, falta de ar'

Calor extremo deixa mais de 1,2 mil cidades no país em alerta até segunda-feira (29): 'Sinto tonteira, falta de ar'
Imagem - Paraguai entrega Silvinei Vasques para PF no Brasil após tentativa de fuga

Paraguai entrega Silvinei Vasques para PF no Brasil após tentativa de fuga
Imagem - Dia 27 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 27 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

MAIS LIDAS

Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil
01

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

Imagem - ACM Neto cobra ponte Salvador-Itaparica após ferry registrar fila de 4 horas: 'É a mesma ladainha'
02

ACM Neto cobra ponte Salvador-Itaparica após ferry registrar fila de 4 horas: 'É a mesma ladainha'

Imagem - Fãs de várias gerações se reúnem para ver Roberto Carlos de pertinho
03

Fãs de várias gerações se reúnem para ver Roberto Carlos de pertinho

Imagem - Jovem de 26 anos passa mal e morre dentro de carro ao tentar ir para hospital: 'era a mulher da minha vida'
04

Jovem de 26 anos passa mal e morre dentro de carro ao tentar ir para hospital: 'era a mulher da minha vida'