METEOROLOGIA

Chuva pode atrapalhar Réveillon em alguns estados; confira previsão para o Ano Novo

Vale ficar atento para planejar sua Virada

Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 07:24

Chuva Crédito: Imagem: Iara Faga | Shutterstock

Quem planeja receber o Ano-Novo à beira-mar precisa ficar atento à previsão do tempo. Depois de um Natal marcado por temperaturas elevadas, o padrão típico do verão - com calor e pancadas de chuva - pode interferir nos planos de Réveillon em algumas regiões do Brasil na noite de 31 de dezembro.

De acordo com a Climatempo, o litoral do Nordeste aparece como a melhor aposta para quem busca céu aberto na virada. A previsão indica tempo firme durante a noite, cenário considerado ideal para acompanhar os shows pirotécnicos à beira da praia.

O calor, no entanto, continua sendo destaque em todo o país neste fim de ano. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para onda de calor nesta sexta-feira (26) em oito estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

5 lugares no Brasil para passar o Réveillon 1 de 5

Vai chover na noite de Ano-Novo? Confira a previsão por região, de acordo com portal NDMais

Norte

A região terá dias de sol intercalados com pancadas de chuva à tarde na maioria das capitais. No interior, o risco de temporais mais intensos aumenta no sul do Pará, oeste do Amazonas, Rondônia e Acre. O Amapá segue com chuvas frequentes devido à influência da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical). Na noite da virada, a expectativa é de sol durante o dia e possibilidade de chuva rápida no fim da tarde nas capitais.

Nordeste

A semana será marcada por calor e chuvas pontuais no interior. Já no litoral, o tempo firme predomina, com sol e temperaturas em torno dos 30°C. Na noite de Réveillon, a faixa litorânea nordestina se destaca pelas condições favoráveis para acompanhar os fogos sem grandes transtornos.

Centro-Oeste

O calor intenso persiste, com máximas acima dos 30°C e pancadas típicas de verão, geralmente isoladas. Na virada do ano, a chuva tende a ser mais frequente em Goiás. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o céu deve variar entre nuvens, com menor chance de precipitação durante a noite do Réveillon.

Sudeste

O tempo segue com sol entre nuvens e chuvas à tarde, que podem ser localmente fortes no interior de São Paulo, no sul e Triângulo Mineiro e em áreas serranas do Rio de Janeiro. A passagem de uma frente fria pode provocar chuva rápida entre o fim da tarde e a noite do dia 31, aumentando a possibilidade de precipitação na virada.

Sul