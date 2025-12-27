Chuva pode atrapalhar Réveillon em alguns estados; confira previsão para o Ano Novo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 07:24
Quem planeja receber o Ano-Novo à beira-mar precisa ficar atento à previsão do tempo. Depois de um Natal marcado por temperaturas elevadas, o padrão típico do verão - com calor e pancadas de chuva - pode interferir nos planos de Réveillon em algumas regiões do Brasil na noite de 31 de dezembro.
De acordo com a Climatempo, o litoral do Nordeste aparece como a melhor aposta para quem busca céu aberto na virada. A previsão indica tempo firme durante a noite, cenário considerado ideal para acompanhar os shows pirotécnicos à beira da praia.
O calor, no entanto, continua sendo destaque em todo o país neste fim de ano. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para onda de calor nesta sexta-feira (26) em oito estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.
Vai chover na noite de Ano-Novo? Confira a previsão por região, de acordo com portal NDMais
Norte
A região terá dias de sol intercalados com pancadas de chuva à tarde na maioria das capitais. No interior, o risco de temporais mais intensos aumenta no sul do Pará, oeste do Amazonas, Rondônia e Acre. O Amapá segue com chuvas frequentes devido à influência da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical). Na noite da virada, a expectativa é de sol durante o dia e possibilidade de chuva rápida no fim da tarde nas capitais.
Nordeste
A semana será marcada por calor e chuvas pontuais no interior. Já no litoral, o tempo firme predomina, com sol e temperaturas em torno dos 30°C. Na noite de Réveillon, a faixa litorânea nordestina se destaca pelas condições favoráveis para acompanhar os fogos sem grandes transtornos.
Centro-Oeste
O calor intenso persiste, com máximas acima dos 30°C e pancadas típicas de verão, geralmente isoladas. Na virada do ano, a chuva tende a ser mais frequente em Goiás. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o céu deve variar entre nuvens, com menor chance de precipitação durante a noite do Réveillon.
Sudeste
O tempo segue com sol entre nuvens e chuvas à tarde, que podem ser localmente fortes no interior de São Paulo, no sul e Triângulo Mineiro e em áreas serranas do Rio de Janeiro. A passagem de uma frente fria pode provocar chuva rápida entre o fim da tarde e a noite do dia 31, aumentando a possibilidade de precipitação na virada.
Sul
A região terá uma semana de calor e períodos de sol, mas a atuação de uma frente fria mantém o risco de temporais à tarde, especialmente no norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Na noite de Ano-Novo, o litoral pode registrar chuva fraca a moderada, além de pancadas isoladas em capitais como Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.