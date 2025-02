TURISMO

Cidade brasileira aparece em lista com os 10 lugares mais românticos do mundo

Ranking foi elaborado a partir de indicações de viajantes

Carol Neves

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 10:02

Ilhabela Crédito: Shutterstock

Um levantamento feito pelo Airbnb revelou os dez locais mais românticos do mundo, com base na avaliação dos próprios hóspedes da plataforma. O único município brasileiro na lista é Ilhabela, no estado de São Paulo, que se destaca entre destinos internacionais cobiçados. >

Ilhabela é um município-arquipélago no litoral norte de São Paulo, conhecido por suas mais de 40 praias e cachoeiras, todas rodeadas pela Mata Atlântica preservada. Atividades como trekking e esportes náuticos, como vela, kite surf e canoagem, são bastante populares entre os turistas. As praias da parte oriental da ilha, acessíveis apenas por trilhas ou barco, estão entre os destinos mais desejados. A cidade fica a 210 km de São Paulo, sendo possível chegar a ela por meio de balsa a partir do município de São Sebastião.>

Outros destinos que figuram no ranking incluem locais históricos e praianos, como Cotwolds, na Inglaterra, Riomaggiore, na Itália, e as Terras Altas da Escócia. O México também aparece com Puerto Vallarta e Ensenada, enquanto a Austrália é representada por Shoalhaven.>

O país com mais locais na lista é os Estados Unidos, com Sedona, no deserto do Arizona, Gatlinburg, em uma região montanhosa no Tennessee, e Austin, no Texas. Confira o ranking completo:>

Ilhabela, São Paulo, Brasil>

Cotswolds, Gloucestershire, Inglaterra>

Riomaggiore, Ligúria, Itália>

Sedona, Arizona, Estados Unidos>

Terras Altas (The Highlands), Escócia>

Puerto Vallarta, Jalisco, México>

Gatlinburg, Tennessee, Estados Unidos>

Shoalhaven, Nova Gales do Sul, Austrália>

Austin, Texas, Estados Unidos>