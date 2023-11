Cidade mineira registra o dia mais quente da história do Brasil, aponta Inmet

O município de Araçuaí, localizado no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, registrou o dia mais quente no histórico de medições do Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Neste domingo (19), a cidade distante 678 km de Belo Horizonte alcançou a temperatura de 44,8°C. O recorde anterior pertencia a Bom Jesus, no Piauí, que registrou uma máxima de 44,7°C em 21 de novembro de 2005.



De acordo com especialistas, ao longo dos últimos dias, a presença de uma grande massa de ar seco e pouca condição para chuva provocaram altas temperaturas nas áreas centrais do Brasil, que não estavam recebendo tanta umidade. Além disso, um aquecimento pré-frontal intensificou o calor no Nordeste de Minas Gerais, o que contribuiu para as altas temperaturas na região.