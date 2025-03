SAÚDE

Cientista da longevidade conta os 3 alimentos que cortou da dieta

Ele conseguiu reduzir idade biológica em 15 anos

Aos 68 anos, o cientista Eric Verdin, diretor do Buck Institute for Aging Research, tem se destacado por seus esforços em melhorar a saúde e a longevidade. Em sua busca por um envelhecimento saudável, ele conseguiu reduzir sua idade biológica em até 15 anos. Sua fórmula? Dieta mediterrânea, jejum intermitente e monitoramento rigoroso de saúde. Ele evita três alimentos-chave (veja mais abaixo). >

Embora sua idade cronológica seja de 68 anos, a análise de biomarcadores, como pressão arterial e colesterol, aponta que sua idade biológica varia entre 48 e 53 anos. Para Verdin, esses resultados não são acidentais; eles refletem os impactos dos hábitos saudáveis em sua qualidade de vida. Ele acredita que as escolhas diárias, como alimentação equilibrada e controle de estresse, têm um papel fundamental na longevidade.>

Embora as frutas sejam essenciais em sua dieta, Verdin evita os sucos devido ao alto teor de açúcar e à falta de fibras. Ele explica que, ao espremer frutas, grande parte de sua fibra é perdida, o que causa um aumento rápido nos níveis de glicose no sangue. Prefere consumir as frutas inteiras para preservar seus nutrientes e evitar picos de glicose.>