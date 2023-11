Clientes do Bradesco relatam que dinheiro sumiu das contas

Alguns clientes do banco Bradesco tomaram um susto ao consultarem a conta nesta segunda-feira (27): o saldo estava zerado ou negativado.



"E do nada Bradesco sumiu com meu dinheiro", escreveu um cliente no X. "O Bradesco sumiu com o dinheiro de todo mundo e meteu um negativo na conta ou foi só o meu?!", questionou outra correntista.



Os clientes também reclamaram que não conseguiram contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) para entender o problema. Ao Globo, um gerente do banco explicou que ocorreu um "erro sistemático", que deve ser resolvido em breve.