'ENEM DOS CONCURSOS'

CNU divulga ainda hoje (28) lista final de aprovados no nível superior

São 194 listas de classificação para 6.640 vagas em 21 órgãos públicos

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulga ainda nesta sexta-feira (28) a lista definitiva de aprovados de nível superior no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos concursos". A publicação, disponível a partir das 10h, contempla 194 listas de classificação para 6.640 vagas em 21 órgãos públicos, incluindo a classificação final dos oito blocos do concurso e a convocação para cursos de formação.>

Os candidatos que cumpriram todas as etapas do processo seletivo, como a obtenção da nota mínima para correção da prova discursiva e o envio de títulos, podem conferir os resultados na área do candidato no site da Cesgranrio, responsável pela organização do certame. A lista também inclui candidatos sub judice, cuja situação ainda depende de decisão judicial.>