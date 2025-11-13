BOMBANDO

Com mais de meio milhão de seguidores, falsa 'Japinha do CV' vira influenciadora e divulga apostas

Maria Eduarda possui até mesmo um perfil exclusivo para negociação de parcerias



Carol Neves

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 05:00

Maria Eduarda divulga jogos de aposta em seu perfil Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Após ter sua imagem divulgada na internet como a “Japinha do CV”, a jovem Maria Eduarda segue com grande destaque nas redes sociais. Mesmo após um pronunciamento oficial, publicado nesta terça-feira (11), em que negou ser a pessoa associada às imagens, ela engatou uma carreira como influenciadora digital. Hoje, acumula mais de meio milhão de seguidores e divulga jogos de aposta.

Conhecida como Penélope, a influenciadora reúne cerca de 654 mil seguidores em seu perfil principal do Instagram. Em uma conta reserva, soma mais 462 mil seguidores. Já o perfil de assessoria, criado para intermediar parcerias, conta com 44,8 mil seguidores, embora ainda não tenha publicações.

No perfil principal, há apenas seis postagens, sendo apenas uma anterior à megaoperação no Rio de Janeiro, ocasião em que a imagem de Penélope começou a circular na web, acompanhada de boatos de que a 'Japinha do CV' teria sido morta com um tiro de fuzil no rosto.

Nos stories, Maria Eduarda compartilha sua rotina e divulga conteúdos patrocinados por lojas que enviam produtos para ela. Nesta quarta-feira (12), por exemplo, a influenciadora publicou fotos de peças de lingerie, acessórios e roupas enviadas por marcas parceiras. Outro ponto que chama a atenção é o incentivo a jogos de aposta. Em um dos vídeos, ela afirma ter recebido uma transferência de R$ 780 e convida o público a participar do jogo, prometendo altos ganhos.

No vídeo divulgado na terça, Maria Eduarda desmentiu os boatos de que teria morrido durante a megaoperação policial realizada nos complexos da Penha e do Alemão, no dia 28 de outubro. Além de negar a suposta morte, ela também refutou os apelidos que passaram a circular nas redes, como 'Japinha do CV' e 'Musa do CV'. “Essa tal de Japinha que estão falando aí... não sou eu. Essa menina não existe. Japinha não existe”, afirmou.

A influenciadora acrescentou que tenta se afastar de situações ligadas ao passado, sem detalhar a que se referia: “Tenho minha vida, minha história. Há coisas da minha vida que prefiro deixar no passado, e que não levo mais para o meu presente.”