EMPREGO

Com salário de até R$ 17 mil, edital para o TRT-SP é publicado

Inscrições começam em 24 de abril

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2025 às 08:27

TRT-SP Crédito: Divulgação

O Diário Oficial da União publicou nesta terça-feira (15) o edital do concurso do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP), que oferece duas vagas imediata e diversas oportunidades para cadastro reserva. As inscrições ficarão abertas entre 24 de abril e 22 de maio no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do certame. O salário inicial é de até R$ R$ 17.018,67.>

Para o cargo de técnico judiciário, há uma vaga imediata na área de tecnologia da informação, além de cadastro reserva para as especialidades administrativa e agente da polícia judicial. Já os cargos de analista judiciário contam com uma vaga imediata em tecnologia da informação e cadastro reserva em 13 especialidades, incluindo engenharia civil, medicina do trabalho, serviço social e oficial de justiça. >

Todos os cargos exigem formação superior completa. Algumas áreas permitem qualquer graduação, como as funções administrativas e de agente da polícia judicial, enquanto outras demandam formação específica e, em alguns casos, registro em conselho profissional.>

A taxa de inscrição varia entre R$ 90 para técnico e R$ 110 para analista, com pagamento até 23 de maio. O concurso prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico como membros de famílias de baixa renda e para doadores de medula óssea. Os pedidos de isenção devem ser solicitados entre 24 e 28 de abril no portal da FCC. >