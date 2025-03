SAÚDE

Como cuidar do fígado: alimentos e hábitos que ajudam na desintoxicação

Cuidar desse órgão vital é essencial para o bom funcionamento do organismo

O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, desempenhando funções essenciais como a metabolização de nutrientes, a produção de substâncias vitais e a desintoxicação do organismo. No entanto, maus hábitos alimentares e a exposição a toxinas podem comprometer sua saúde, levando a problemas como hepatite e outras complicações. >