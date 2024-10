BRASIL

Como PF e Receita encontraram quantidade recorde de cocaína no Porto de Santos?

Droga foi localizada dentro de contêiner misturada com 24 toneladas de sucata metálica; quantidade é considerada a maior do ano em apreensões do tipo no Porto de Santos

Estadão

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 23:30

Polícia Federal e Receita Federal fazem apreensão de 1,2 tonelada de cocaína no Porto de Santos Crédito: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram nesta segunda-feira, 21, a apreensão de mais de 1,2 tonelada de cocaína no Porto de Santos, que seria exportada para a Espanha, chegando via Porto de Málaga. A droga foi encontrada dentro de um contêiner, misturada com toneladas de sucatas metálicas.

Segundo a Receita Federal, que localizou a droga em caixas metálicas, dentro de um contêiner com 24 toneladas de sucata, foi a maior apreensão do tipo no ano no Porto de Santos.

Para encontrar os entorpecentes, a Receita se baseou em novos parâmetros inseridos nos sistemas de Gestão de Riscos, que permitiram uma seleção mais precisa de cargas suspeitas, e bloqueou as sucatas metálicas que estavam acomodadas em cinco contêineres.

Também foi realizada análise das imagens de escâneres dos contêineres suspeitos e a utilização de dois cães de faro da Receita Federal.

Identificada a presença da droga, a Polícia Federal foi acionada e instaurou inquérito policial para investigar a materialidade e a autoria do crime de tráfico internacional de drogas. Não há informação de presos na ocorrência.

Porto de Santos

Conforme mostrado pelo Estadão, o Porto de Santos é usado por facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) para o escoamento de drogas para outros continentes.