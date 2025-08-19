VÁRIOS NÍVEIS

Concurso CIOP SP tem inscrições para diversos cargos com salário de até R$ 9,6 mil

Provas estão marcadas para o dia 7 de setembro

Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:00

Ciop em São Paulo Crédito: Divulgação

Estão abertas até esta quarta-feira (20) as inscrições para o Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop-SP), que selecionará para cadastro reserva em diversos cargos, com salário inicial de até R$ 9.637,44.

As oportunidades são para os seguintes cargos de níveis fundamental, técnico, médio e superior: copeira, serviços gerais, motorista, cuidador em saúde, agente de conservação, técnico administrativo, técnico de farmácia, auxiliar de enfermagem, auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico, médico psiquiatra e fonoaudiólogo.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site www.consesp.com.br, com taxas de R$ 50 (ensino fundamental completo), R$ 60 (ensino médio e/ou técnico) e R$ 80 (ensino superior).