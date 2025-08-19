Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concurso CIOP SP tem inscrições para diversos cargos com salário de até R$ 9,6 mil

Provas estão marcadas para o dia 7 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:00

Ciop em São Paulo
Ciop em São Paulo Crédito: Divulgação

Estão abertas até esta quarta-feira (20) as inscrições para o Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop-SP), que selecionará para cadastro reserva em diversos cargos, com salário inicial de até R$ 9.637,44.

As oportunidades são para os seguintes cargos de níveis fundamental, técnico, médio e superior: copeira, serviços gerais, motorista, cuidador em saúde, agente de conservação, técnico administrativo, técnico de farmácia, auxiliar de enfermagem, auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico, médico psiquiatra e fonoaudiólogo.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site www.consesp.com.br, com taxas de R$ 50 (ensino fundamental completo), R$ 60 (ensino médio e/ou técnico) e R$ 80 (ensino superior).

O concurso constará de provas objetiva, prática e de aptidão física, a depender do cargo, na data provável de 7 de setembro. Os locais de trabalho serão no interior de São Paulo: em Presidente Prudente, Álvares Machado, Emilianópolis, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Quatá, Rancharia e Regente Feijó. 

Mais recentes

Imagem - Saiba qual dieta pode ser uma aliada da saúde mental

Saiba qual dieta pode ser uma aliada da saúde mental
Imagem - Advogado de Trump reage a decisão de Dino no STF: 'Repete Venezuela'

Advogado de Trump reage a decisão de Dino no STF: 'Repete Venezuela'
Imagem - STJ mantém condenação de juíza que usou servidores como empregados domésticos

STJ mantém condenação de juíza que usou servidores como empregados domésticos

MAIS LIDAS

Imagem - Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal
01

Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal

Imagem - Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo
02

Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Imagem - Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila
03

Mais de 30 aves silvestres são apreendidas em Dias d’Ávila

Imagem - ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil
04

ITA prorroga inscrições para concurso com 75 vagas e salários de até R$ 13,2 mil