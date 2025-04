EMPREGO

Concurso com salários de até R$ 12,3 mil prorroga inscrições até 23 de abril

Seleção oferece 878 vagas para profissionais de saúde

As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES/SE) foram prorrogadas até as 23h do dia 23 de abril, conforme publicação no Diário Oficial do estado nesta terça-feira (8 de abril). Os interessados podem se candidatar exclusivamente pelo portal do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do processo seletivo.>