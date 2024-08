SÃO PAULO

Condenado por matar pai e madrasta, Gil Rugai deixa cadeia

Segundo o G1, Gil Rugai havia pedido a progressão de regime em julho do ano passado. A decisão favorável foi desta terça-feira (13). Entre as medidas cautelares determinadas, além do uso do monitoramento, está o comparecimento em juízo. A juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani destacou que Rugai cumpre todos requisitos necessários para seguir com o regime aberto.