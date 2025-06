ALÉM DO CORRIMÃO

Confira as principais mudanças que você deve fazer para evitar quedas em casa

Queda é o segundo motivo mais recorrente de morte por acidente entre idosos

Larissa Almeida

Publicado em 2 de junho de 2025 às 06:00

É importante adotar medidas para evitar a queda de idosos Crédito: Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock

O envelhecimento costuma desacelerar o ritmo de vida de grande parte das pessoas. Isso se reflete não apenas em mudanças de hábitos, mas até mesmo no próprio caminhar – o que leva os idosos, via de regra, a andarem mais vagarosamente. Para se ajustar a essa etapa da vida, é preciso que o ambiente ao redor dessas pessoas também passe por mudanças, no intuito de garantir a proteção e integridade delas. No Brasil, pelo menos metade das pessoas que tem acima de 60 anos ainda não estão seguras, uma vez que o ato de cair é hoje a segunda causa de óbito por acidente dessa faixa etária, segundo o Ministério da Saúde. >

Segundo dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, 40% dos idosos com 80 anos ou mais sofrem quedas, que podem gerar lesões e problemas graves para a saúde. Essas ocorrências, no entanto, poderiam ser evitadas se houvesse uma estrutura adequada para esse grupo dentro de casa, conforme afirma o médico ortopedista Alexandre Meirelles, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) – Regional Bahia.>

“As quedas podem ser prevenidas com o uso de corrimão nas escadas, uso de barras fixas no banheiro e ao evitar pisos molhados e tapetes convencionais. Para serem deixados no espaço que um idoso vai passar, o tapete precisa ser antiderrapante”, destaca o especialista em ortopedia. >

Ortopedista Alexandre Meirelles Crédito: Divulgação

Outra medida relevante é a iluminação dos espaços. Alexandre Meirelles enfatiza que, quando mais iluminado for o ambiente, mais seguro ele fica para os idosos. Daí a necessidade de colocar os interruptores na altura adequada e em locais acessíveis, como ao lado da cama. Em alguns casos, vale investir em sensor automático de luz, para ampliar o controle visual do ambiente. >

O especialista enfatiza que, quanto mais perto os anciões estiverem do que mais precisam, menor a chance de se exporem a riscos. “É importante ver a questão da altura da cama e a altura dos móveis que eles têm alcance, diminuindo essas diferenças”, aponta o ortopedista Alexandre Meirelles. >

Em casas que contam com a presença de crianças, também é necessário prevenir acidentes domésticos através da separação de espaços para o brincar, evitando que brinquedos fiquem espalhados pela mesma rota que os idosos costumam passar. Isso vale também para os fios e cabos de internet, telefone e TV, que por vezes costumam ficar espalhados pelo chão da sala. Nesse caso, a orientação para impedir que o idoso se enrosque ou tropece é prender toda a fiação em um móvel ou na parede, deixando o caminho livre. >

A disposição dos móveis também importa. É essencial que nenhum móvel fique no caminho que os mais velhos fazem dentro de casa, tampouco fique em locais estreitos, onde eles podem encostar e se ferir em quinas. Para redução de possíveis riscos, é recomendado comprar móveis com pontas arredondas, que garantam espaço suficiente para locomoção. >