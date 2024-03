SORTE

Confira o resultado da Lotofácil sorteada na quinta-feira (28)

Estimativa do próximo prêmio é de R$ 8 milhões

Não teve vez para quem apostou na Lotofácil sorteada na quinta-feira (28) e ninguém acertou os números sorteados. Foram eles: 01, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 24. Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa do próximo sorteio, no sábado (30), é de R$ 8 milhões.