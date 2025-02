APIMENTADO

Conheça as cinco fantasias sexuais que os brasileiros querem realizar em 2025

Pesquisa revelou também temores em relação ao tema

Uma pesquisa realizada pelo aplicativo de encontros MePega revelou que 73% dos usuários já fantasiaram experiências sexuais, mas preferem manter essas fantasias apenas na imaginação. Isso ocorre porque 68% não têm coragem de compartilhar seus desejos com o parceiro. O estudo envolveu 5.768 pessoas de todo o Brasil, com idades entre 35 e 55 anos. >

O levantamento também aponta que, para 2025, as fantasias sexuais mais populares são: o ménage à trois (45%), fazer sexo na praia (19%), usar vibradores durante o sexo (15%), praticar swing (12%) e vestir fantasia de policial (9%).>

Além disso, 66% dos participantes da pesquisa revelaram que preferem realizar suas fantasias com parceiros desconhecidos, enquanto 29% optam por parceiros já conhecidos. Apenas 5% não tinham uma opinião formada sobre o assunto.>

Embora muitos desejem realizar essas fantasias, a pesquisa também identificou que 56% dos entrevistados evitam falar sobre o tema com o parceiro por medo da reação. Outras razões mencionadas incluem vergonha do próprio corpo (26%) e receio do julgamento alheio (18%).>